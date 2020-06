Videos relacionados : Fernanda Castillo cuenta detalles de cómo Erik Hayser le pidió matrimonio

La protagonista de Enemigo Íntimo habló de ese especial momento que vivió durante la cuarentena.

Aunque Fernanda Castillo quiere guardarse para ella y Erik los detalles, compartió lo que pudo de la ocasión y lo que viene de ahora en adelante, ¿y la boda?

"Me dio el anillo en la cuarentena, así que ya ¡imagínate! Ya con eso me doy por bien servida. Que alguien se quiera quedar contigo después de haberte probado en la cuarentena, para el humorcito que yo me cargo, ¡y el carácter!", aseguró Castillo, quien se mostró muy emocionada por el estreno de su nueva serie, Enemigo Íntimo, el próximmo 22 de junio por Telemundo Internacional.