Brian Austin Green se deja ver con esta mujer después de terminar con Megan Fox

El pasado mes de mayo, Green reveló en su podcast …With Biran Austin Green que él y la actriz habían tomado caminos separados después de 10 años de matrimonio.

En ese momento, Green le dijo a los oyentes del podcast que Fox se había ido a un viaje de trabajo de cinco semanas el otoño pasado y cuando ella estaba fuera, soñó que la pareja se había vuelto "distante" a su regreso. Cuando regresó la actriz de Transformers, ella le aseguró que todo estaba bien. Sin embargo, Green todavía sentía que los dos se estaban distanciando el uno del otro.

"Ella dijo, '¿Sabes qué? Me di cuenta, mientras estaba fuera del país trabajando sola, que me sentía más como yo y me gustaba más durante esa experiencia. Y creo que podría ser algo que valga la pena probar para mí'", agregó Green. "Y me sorprendió, y estaba molesto por eso. Pero no puedo enojarme con ella. Y no estaba molesto con ella porque... ella no pidió sentirse de esa manera. No fue una decisión que ella tomó. Así se sentía honestamente".