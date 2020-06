Kim Kardashian mostró inesperados detalles de la celebración del cumpleaños de Scott Disick

El informante continuó: "Kourtney sabe cómo manejar a Scott y siempre está en un mejor espacio para la cabeza cuando pasa tiempo con sus hijos. Ella realmente ha estado allí para él desde su salida de rehabilitación, y ha tenido mucha simpatía hacia él ".

En este momento, las estrellas de Keeping Up With the Kardashian se han estado filmando durante la cuarentena. Con la nueva temporada programada para regresar en septiembre, será interesante ver lo que capturaron.