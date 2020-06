Eddie Redmayne da su opinión sobre los controversiales tuits de J.K. Rowling

Mike Marsland/WireImage

El 8 de junio, Daniel Radcliffe abordó la declaración de Rowling en un ensayo publicado por The Trevor Project. "Las mujeres transgénero son mujeres", escribió. "Cualquier declaración en sentido contrario borra la identidad y la dignidad de las personas transgénero y va en contra de todos los consejos dados por las asociaciones profesionales de atención médica que tienen mucha más experiencia en este tema que Jo o yo".

Al concluir su publicación, el actor agregó, "Está claro que tenemos que hacer más para apoyar a las personas transgénero y no binarias, no invalidar sus identidades y no causar más daños".

La coprotagonista de Radcliffe en Harry Potter, Evanna Lynch, que interpretó a Luna Lovegood en la franquicia, también habló en las redes sociales.