Billie Eilish comparte un poderoso cortometraje sobre su cuerpo

"¿Te gustaría que fuera más pequeña? ¿Más débil? ¿Más suave? ¿Más alta? ¿Te gustaría que me callara? ¿Te provocan mis hombros? ¿Mi pecho?", continúa Billie, mientras una piscina oscura la envuelve. "¿Soy mi estómago, mis caderas, el cuerpo con el que nací? ¿No es lo que querías... si me pongo lo que es cómodo... no soy una mujer? Si elimino las capas, soy una puta... pensé que tú nunca habías visto mi cuerpo, todavía lo tocas y me juzgas por eso. ¿Por qué?"

Ella concluye diciendo, "Decidimos quiénes son. Decidimos cuánto valen. Si uso más, si uso menos, ¿quién decide lo que eso me hace? ¿Qué significa eso? ¿Mi valor se basa solo en su percepción? ¿O es su opinión sobre mí no es mi responsabilidad?"

NOT MY RESPONSIBILITY, como se titula este cortometraje, no es la primera vez que Billie usa su plataforma e influencia para hablar sobre los shamers y la forma en que la perciben.