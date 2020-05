Videos relacionados : ¡La respuesta de Danna Paola a quienes la culpan de la separación de TINI y Yatra!

Danna Paola sale magistralmente al frente ante los rumores que la relacionan con la ruptura de TINI y Yatra.

Si de buscar terceros en discordia se trata, Internet señaló a la mexicana. Todo comenzó cuando a finales de abril, se volvió bastante polémica la interpretación que hizo Danna Paola de su tema Mala Fama, donde en la canción original dice "Que si me fui con Maluma, no Dicen que Yatra y Ozuna, no". Pero en una transmisión en vivo cambió la letra y afirmó "Sí, con Yatra sí me fui".