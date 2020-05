La evolución de Adamari López en la pantalla en sus 49 años de vida

Clasos

En 2005, en el momento más importante de su carrera como actriz y en el que estaba gozando al máximo su relación con Luis Fonsi, Adamari informó a los medios y al público que le habían detectado cáncer de mama. Tras una cirugía y varios tratamientos, la actriz se recuperó.

En 2006, Adamari y Luis Fonsi se casaron. Sin embargo, el matrimonio llegaría a su fin en 2009. Y aunque hoy mantienen una relación cordial, la actriz reveló en su libro Viviendo (2013) el profundo dolor que le produjo la separación, así como la actitud que Fonsi llegó a tomar hacia ella cuando se recuperaba del cáncer.

"Él me lo dijo una vez que no me deseaba como mujer. Creo que ese fue para mí uno de los momentos más duros de todo el proceso. Cuando la persona que tú amas con locura te dice que no te desea como mujer, se te cae el mundo", relató en el libro.