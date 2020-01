Selena Gomez revela un nuevo tatuaje inspirado en su transplante de riñón

Selena dijo en el fan Q&A que el mayor mensaje de Rare es "amor propio, aceptación y empoderamiento".

El álbum contiene los singles lanzados anteriormente, Lose You to Love Me y Look at Her Now. Muchos creen que se trata de su ex novio Justin Bieber.

"No soy una víctima...pero no actúo de la manera que necesito seguir desanimándome por las cosas que he hecho", dijo Selena sobre el primer sencillo, hablando en su fiesta de lanzamiento hecha por iHeartRadio el pasado Jueves.

Ella dijo que pensaba que su canción Vulnerable era la canción más poderosa del álbum.

"La vulnerabilidad es fuerza, no es algo que te debilite en absoluto", dijo. "Me encanta esta canción y me encanta cómo te hace sentir".

"Creo que todo lo que quiero para este disco es que la gente lo haga suyo...para que la gente convierta estos mensajes en algo grandioso", dijo a la multitud. "Quería ser la voz de las personas que tuvieron el mismo tipo de dolor o experiencias que yo tuve".