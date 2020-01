El Joker arrasa en las nominaciones a los BAFTA, los "Oscar británicos"

Actor de Reparto

Tom Hanks, A Beautiful Day In The Neighborhood

Anthony Hopkins, The Two Popes

Al Pacino, The Irishman

Joe Pesci, The Irishman

Brad Pitt, Once Upon A Time In Hollywood

Excepcional Película británica

1917

Bait

For Sama

Rocketman

Sorry We Missed You

The Two Popes

Escritor, productor o director británico

Mark Jenkin, Kate Byers, Linn Waite, Bait

Waad Al-Kateab, Edward Watts, For Sama

Alex Holmes, Maiden

Harry Wootliff, Only You

Álvaro Delgado-Aparicio, Retablo