La hermana de Louis Tomlinson fallece a los 18 años

You'll never know how much I miss you/The day that they took you, I wish it was me instead / But you once told me don't give up/You can do it day by day/And diamonds they don't turn to dust or fade away

Nunca sabrás cuánto te extraño / El día que te tomaron, ojalá hubiera sido yo / Pero una vez me dijiste que no me rindiera / Lo puedes hacer día a día / Y los diamantes no se convierten en polvo ni se desvanecen.