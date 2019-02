Recordó el incidente y los sucesos posteriores. Aseguró que uno de sus atacantes le dijo, "Este es un país MAGA, negro, y luego me golpeó en la cara, así que lo golpeé luego en el trasero y empezamos a forcejear. Hacía mucho frío y terminamos peleando por las escaleras".

Smollet aseguró que después de que los hombres huyeron, se dio cuenta de que tenía una soga atada al cuello y comenzó a gritar.

"Me olía a cloro, conozco el olor del cloro, lo vi en mi camiseta, tenía marcas como cuando te tiñen mal", continuó. "Dije, también tengo cloro encima. Así que cuando la policía llegó me dejé la ropa puesta, me dejé la soga… no estaba ajustada, pero si la tenía en el cuello porque quería que la vieran, querían que viera cómo fue esto".

Cuando le preguntaron por qué dudó en llamar a la policía después del ataque, Smollett rompió en llanto, "Hay un nivel de orgullo ahí. Vivimos en una sociedad en la que, como hombre gay, te consideran débil de alguna manera. No soy débil, no soy débil. Nosotros, como comunidad, no somos débiles".

Cuando le preguntaron si creía que estas dos personas en el video de seguridad podían ser sus atacantes, Smollett dijo, "Sí lo creo… porque estuve ahí. Cuando eso se hizo público dije, está bien, estamos llegando a algo. No tengo ninguna duda en mi mente de que esos son ellos. Nunca la tuve".

Smollett también aseguró que la policía quería que él les diera su teléfono al equipo técnico de tres a cuatro horas.

"Lo siento pero… no haré eso", dijo. "Porque tengo fotos privadas y videos y números, el número de mi pareja, el número de mi familia, los números de mis compañeros de elenco, los números de mis amigos, mis emails privados, mis canciones privadas, mis notas de voz privadas".

Smollett también agregó que estaba "molesto" por las críticas de quienes lo ven con escepticismo.

"Fueron los atacantes, pero también los ataques", dijo. "Primero fue una cosa de, oh, si digo la verdad, es suficiente, porque es la verdad. Luego se convirtió en una cosa de, ¿Cómo puedes dudar eso? ¿Cómo puedes no creerlo? Es la verdad. Luego se convirtió en algo de, oh, no necesariamente es que no crean que esta sea la verdad, es que no quieren ver la verdad".

Febrero 14 – La policía no puede confirmar que el incidente haya sido una farsa: ABC7 Chicago citó a varias fuentes que aseguraron que la policía investiga si Smollet y las dos "personas de interés" organizaron los ataques porque lo iban a sacar de Empire. Fox aseguró en un comunicado, "La idea de que Jussie Smollet había sido o sería retirado de Empire es patentemente ridícula. Él sigue siendo una parte muy importante de esta muy exitosa serie y seguimos apoyándolo".

La policía de Chicago dijo en un comunicado vía Twitter, "Los reportes de que el incidente de Empire fue una farsa no han sido confirmados por los detectives. El superintendente Eddie Johnson contactó a @ABC7Chicago para declarar que no tenemos evidencia para apoyar lo que han reportado y sus supuestas fuentes de la policía no están informadas y son inexactas".

El vocero de la policía de Chicago le dijo a E! News, "Los interrogatorios continuarán hoy con los dos individuos y su abogado. No hemos descubierto ningún video que documente el supuesto ataque, pero tampoco hay ninguna evidencia de que haya sido una farsa. La supuesta víctima ha cooperado hasta ahora y sigue siendo tratada como víctima, no como sospechoso".