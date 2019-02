Luisa Fernanda W reacciona ante las críticas que recibió luego del asesinato de Legarda

View this post on Instagram

No tengo palabras, esto era simple lo que Fabio quería, llegarles a su corazón, y darles un mensaje de amor y respeto. NO MÁS VIOLENCIA! No nos destruyamos ni por redes sociales. No somos perfectos somos humanos, pero AMÉMONOS Y RESPETÉMONOS. Fabio gracias por este Legado de LEGARDA! Más amor, no más balas, no más violencia. MÁS AMORRRRR!!!!!!!! LEGARDA LEGADO DE AMOR!!!!!!!!!!! ❤️