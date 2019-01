Hoy está felizmente casada con Jim Toth, tiene un segundo hijo varón y celebra una larga lista de logros. Fundó una marca de estilo de vida, Draper James, y una productora, Hello Sunshine. También escribió un libro, Whiskey in a Teacup: What Growing Up in the South Taught Me About Life, Love, and Baking Biscuits, y se convirtió en una prominente voz del movimiento Time's Up. También protagonizó otros papeles y aparecerá en la segunda temporada de Big Little Lies y The Morning Show.

Después de años de "darme contra la pared" para luchar por la vida y el trabajo que quería, parece que el mundo finalmente se ha dado cuenta.

"No pensé que un momento como este iba a pasar", le dijo a Vogue. "No estamos ahí todavía. Pero cuando me acostaba soñaba con todas estas cosas hace siete u ocho años y ahora finalmente empiezan a pasar. Me imagino que ahora tengo que empezar a pensar en más sueños".