Teve alguma noiva que a tirou do sério, estilo bridezila?

"Posso falar? Tirar do sério, todas tiram! Mas não vou colocar a culpa na noiva. Isso, inclusive, eu deveria ter falado antes, já vai com tudo brifado quando for escolher o vestido! E se for para ajudar, leva amiga ou mãe. Porque assim, teve um episódio que a noiva estava linda e ela estava linda, mas uma amiga disse que ela não estava bonita. Eu até falei para o câmera "é recalque", porque ela estava realmente linda, mas essa amiga fez a noiva trocar de roupa! No final, ela acabou voltando sozinha, porque as amigas mais atrapalhavam, do que ajudavam!", contou.

Existe algum vestido ou alguma coisa da cerimônia que você quer roubar das noivas do programa para o seu casamento?

"Claro! Teve uma noiva fez o vestido com uma estilista todo elaborado, costas abertas, tinha um movimento meio princesa e quando você tirava, tinha uma calda meio sereia. Lindo! Aí, a estilista falou para eu provar. Eu provei, tirei foto e mandei para minha família. Ai todos amaram! Então eu meio que vou querer um parecido. O decote e o fato de ser dois em um, eu vou roubar a ideia dessa noiva com certeza!", disse.