"Deixe-me responde-lhe com todo o tempo que eu tenho. Oh, espere, meus advogados estão na outra linha para discutirmos 6 negócios, eu tenho uma câmera no meu rosto filmando a temporada 16 de Keeping Up With the Kardashians (você já deve ter ouvido falar sobre) e estou criando os meus 3 filhos incríveis. Deus abençõe você e a sua preocupação comigo".

Atualmente, Kourt está gravando a nova temporada do reality show e partiu para Nova York com Reign, Penelope e Mason Disick, além do seu ex-marido, Scott Disick.

"Scott e Kourtney tinham compromissos separados em Nova York, mas também tinham tempo para ficarem junto com as crianças", disse uma fonte ao E! News.