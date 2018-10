Para quem não sabe, no fim de seu show no SNL no sábado, Kanye mostrou sua posição política, defendendo o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Tantas vezes que eu falo como, uma pessoa branca sobre isso, e eles dizem: 'Como você pode gostar de Trump? Ele é racista'. Bem, se eu estivesse preocupado com o racismo, eu teria me mudado da América há muito tempo atrás. Nós não apenas tomamos nossas decisões por causa do racismo. Eu vou dividir isso com você agora mesmo: Se alguém me inspira e eu me conecto com elas, não preciso acreditar em todas as políticas delas", disse o rapper.

Ele também usou um boné com o slogan de Trump, "Make America Great Again". A atitude do rapper fez com que muitos famosos o criticassem nas redes sociais, como o ator Chris Evans e a cantora Lana Del Rey.

"Não há nada mais louco do que debater sobre alguém que não conhece a história, não lê livros e coloca a miopia como virtude. O nível de suposições sem remorso que eu encontro ultimamente não são só frustrantes. São retrógradas, sem precedentes e absolutamente assustadoras", disse Chris através do Twitter.