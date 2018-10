Kim Kardashian se abriu sobre a relação com o marido Kanye West, que anunciou a troca de seu nome artístico neste fim de semana. Em conversa com a irmã Khloe Kardashian, em episódio de Keeping Up With the Kardashians, Kim revelou que brigou com Kanye por causa de um band-aid!

"Ontem a noite eu não estava com o melhor humor e estava cansada. Eu cheguei em casa e disse, 'Olá', e então eu fiquei no computador e ele disse, 'Babe, você não vai sair do computador, eu quero conversar, vamos sair'".