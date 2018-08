Kim Kardashian, que discutiu no Twitter com as irmãs, foi ignorada pelo filho Saint West. Nessa terça-feira, 7, Kim postou vídeo no Instagram no qual aparece com o herdeiro.

"Venha aqui, me dê um beijo", diz ela. Mas Saint não parece estar com humor para a gravação e responde a mãe com um "não".

"O que?", Kim pergunta desacreditada. "Eu acabei de te dar um beijo", ela responde.