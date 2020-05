Sincera, Luana falou sobre os desafios da quarentena com os filhos Dom e os gêmeos Bem e Liz.

"Hoje tô num dos meus piores dias (exausta, culpada pelas brigas constantes com os filhos, estressada com as mesmas brigas, carente, saudosa, aff), mas esse video me fez sorrir de novo. Ah! e Deus sempre tão bom comigo, deixou eu me sentir assim no mesmo dia que faremos nossa segunda visita. De quarentener pra quarentener com amor. Vou ficar bem", revelou ela.

No final de março, a atriz e apresentadora celebrou o aniversário de 8 anos de Dom com festa em casa. Através do Instagram Stories, a estrela do Luana é de Lua, mostrou os docinhos que encomendou para a data especial: brigadeiros e um bolo que era a cara do filho, todo decorado na temática skate com direito a pista. Fofo demais!