Kourtney adora usar o seu sérum Hyaluronic Halo + CBD, formulado com a ajuda dela para a HORA, após ter passado o Filtro Solar UV Replenish Broad-Spectrum FPS 44 da Elta MD Skincare.

Ela ainda aposta na pasta de dente Sea Fresh Strengthening Fluoride-Free da Jason, no desodorante roll on Lavender Myrrh da Taos Aer, no shampoo clássico com frutos da Amazônia da Rahua e no rímel com óleo de Argan da Josie Maran.

Para as curvas de rainha, a musa gosta de usufruir do sabonete Sea Salt da Swedish Dream, do Authetinc African Black Soap sem perfume da marca Alaffia e do óleo corporal Shiva Rose da Nectar Body Oil.

Vale lembrar que o produtinho mais caro sai por 85 dólares. Amamos!