Kylie Jenner, que deu resposta hilária para hater, comemorou o aniversário de Travis Scott em grande estilo. Após postar um Stories desejando parabéns a Travis, Kylie fez um TikTok com participação do rapper.

Sentada no sofá com a BFF Anastasia Karanikolaou, as duas usaram looks confortáveis e arrasaram na coreografia da música do cantor, Out West. No meio do vídeo, Travis surge no fundo, soprando uma nuvem de fumaça.

Nas últimas semanas, os ex-companheiros têm se visto com frequência enquanto continuam criando juntos a filha Stormi Webster no isolamento. "Kylie e Travis tem trabalhado na co-parentalidade com Stormi durante a quarentena na casa dela", disse uma fonte do E! News, em março. "Travis não tem passado as noites, mas tem aparecido para ver Stormi e Kylie com frequência".