Kourtney Kardashian não quer mais saber do reality show da família. Na noite de quinta-feira, 2, foi ao ar mais um episódio de Keeping Up With the Kardashians e Kourtney se abriu sobre suas lutas, tanto com as irmãs quanto internamente.

Para quem não se lembra, o episódio da semana passada mostrou uma intensa briga física entre ela e Kim Kardashian após a dona da KKW Beauty criticar a sua ética de trabalho.

"Definitivamente, estou decepcionada comigo mesma", disse a primogênita de Kris Jenner "Não acho que minha resposta tenha coincidido com o comentário exato dela. Ser violenta não é a resposta, mas foi apenas a acumulação de anos, de meses e tudo mais".

E como ela expressou em conversa com Malika Haqq e Khadijah Haqq McCray, Kourtney não estava chateada apenas com Kim, mas também com Khloé por não ter tomado o seu partido.

"Eu sinto que todos os dias, é como se elas me criticassem e eu não aguento mais", expressou a mãe de três, quase chorando. "Sinto que estou quase mais brava com Khloé do que com Kim, porque espero isso de Kim. Mas, tipo, Khloé fica do lado de todos, sempre, exceto de mim – quando nem se quer estou pedindo a opinião dela".