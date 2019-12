Quando a gente pensou que já tinha visto de tudo em Keeping Up With the Kardashians, as estrelas nos surpreendem mais uma vez! Em episódio do reality as Kardashians decidiram imitar umas as outras de forma hilária!

O momento engraçado aconteceu durante jantar em família durante viagem ao Wyoming. "Minha mãe teve essa ideia louca para uma atividade final de formação de equipe", disse Kourtney Kardashian. "Ela pensou que seria muito divertido se cada uma viesse ao jantar vestida como um membro diferente da família".

Como os fãs já conferiram aqui, Kendall Jenner imitou Kylie Jenner aplicando seus famosos kits de batom. Já Khloe Kardashian arrasou encarnando a momager. "Matt! Vodka! Você está com minha Birkin, né? Graças a Deus", KoKo gritou no confessionário com o assistente de sua mãe, Matthew.

Até a pequena Penelope Disick entrou na brincadeira vestida como sua "Kylie favorita" e se sentou ao lado de Koko, a pedidos da tia.