Os diamantes são os melhores amigos das mulheres, mas não quando é do seu ex, né?

No episódio desse domingo de Keeping Up With the Kardashians, Khloe Kardashian ficou confusa ao receber vários presentes caros de seu ex, Tristan Thompson. O primeiro presente que a mãe recebeu foi um colar de diamante, que foi deixado no hotel dela.

A fundadora da The Good American ficou chocada com o gesto, especialmente após ela sair de sua cidade para um evento.

"Nós estamos em outro estadop. Em um quarto de hotel aleatório. Eu pensei: 'Como Tristan sabe onde eu estou? O número do meu quarto?", disse ela no confessionário. "Eu estou pensando tantas coisas, acho que estou em choque".

Como os leitores do E! News sabem, 10 meses após ela dar à luz a filha deles, True Thompson, a Kardashian terminou seu relacionamento com o jogador. Apesar do drama que isso causou, os ex fazem um belo esforço para criar a pequena juntos.