Kim Kardashian e Kourtney Kardashian, podem ter tido brigas épicas em KUWTK, mas mostraram que também curtem se divertir juntas. Kim e Kourtney assistiram ao show de Madonna, em Los Angeles, e até foram recebidas no camarim da cantora.

Em vídeo postado no Stories, vemos Madonna descendo do palco para falar com Kim, que está sentada na plateia, e até toma um gole de sua cerveja. Após as duas se abraçarem, o público vai à loucura. "Calma, só porque eu estou do lado de uma linda garota? Qual o problema?", disse a rainha do pop.

Em outro vídeo, do IG TV, a loira mostra a visita das irmãs em seu camarim. "Você estava tão bem. Incrível. Cada look, as mudanças de cabelo", disse Kim.