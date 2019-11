Michael Cohen/Getty Images for The New York Times

Kim Kardashian tem uma relação de amor e ódio com as redes sociais. E durante a conferência do New York Times DealBook na quarta-feira, 6, Kim, que alugou a casa de infância para o aniversário de Kris Jenner, sugeriu uma simples mudança para melhorar a saúde mental das pessoas em relação à Internet.

A estrela de Keeping Up With the Kardashians lembrou do roubo que sofreu em Paris, na França, do qual perdeu US$ 11 milhões em joias e ficou na mira de um revólver dos assaltantes, em 2016.

Dias antes do ocorrido, ela havia postado um anel enorme de diamante em seu Instagram e revelou, horas antes, no Twitter que iria participar de um desfile da Semana de Moda de Paris.

"Penso em quando educo meus filhos e no tempo na tela, horário do telefone, o que postar, o que não postar, até sobre postar coisas em tempo real", disse Kim. "Aprendi com uma má experiência que eu tive quando fui assaltada e as pessoas realmente sabiam todos os meus passos, sabiam o que eu tinha, sabiam onde eu estava, o que eu estava fazendo".