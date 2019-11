Kourtney Kardashian, que rebateu críticas ao cabelo de Reign, revelou como anda a relação com Khloe Kardashian e Kim Kardashian. Após brigas épicas nos episódios de Keeping Up With the Kardashians, Kourtney foi sincera sobre a vida em família e respondeu uma questão no programa The Real.

"Todo mundo adora assistir Keeping Up with the Kardashians e muitas vezes é por causa dos altos e baixos que vocês enfrentam, mas sabemos que vocês gravam com vários meses de antecedência, então parece que agora no programa vocês não estão se dando bem - claramente isso nem sempre é o caso. Mas, Kourtney, como estão as coisas agora?".

"Eu amaria saber isso, Kourtney", disse Khloé.

"Elas têm muitos altos e baixos", respondeu Kourt. "Mas, nós tivemos um ótimo fim de semana em Palm Springs".

Enquanto Khloé começa a falar sobre um drama que aconteceu antes do final de semana, Kim insistiu que os fãs podem conferir tudo no reality.

"Nesse exato momento está tudo bem", revelou Kim.