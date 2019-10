North West, que discutiu com o pai por causa de maquiagem, tem um novo talento para mostrar!

A filha de 6 anos de Kim Kardashian e Kanye West levou o seu amor pela moda para o próximo nível: a famosa pequena vestiu as suas amigas.

A mãe dela compartilhou uma foto do momento no Instagram. No clique, North e suas duas melhores amigas se vestiram com roupas de disgner. De acordo com a legenda de Kim, a filha que escolheu os looks.

As três posam confiantemente na frente de uma parede rosa com vestidos da Givenchy, Prada e Dolce & Gabbana. Cada uma das roupas foi combinada com uma sandália com pompom colorida. Fofo demais!