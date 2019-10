Em uma entrevista que rolou no evento, a Jenner disse sobre como foi o processo de escolha do look.

"Eu não quero olhar para o look no futuro e pensar: 'Eu queria ter ido com o cabelo mais curto' ou 'Eu não queria ter ido com ele colorido', 'Eu não queria ter feito isso'", explicou ela. "Eu tento não me estressar. Eu penso: 'Tudo bem, eu vou com a minha intuição. Tomara que funcione. Eu vou arrasar'".

Stormi não foi a única que roubou o show com a sua fantasia. Na noite desse sábado, 26, Kylie se inspirou na icônica estrela: Madonna. A estrela de reality show e sua melhor amiga, Stassie Karanikolaou se vestiram de Madonna e Britney Spears na performance icônica delas no MTV Video Music Awards 2003.

Você sabe, a performance na qual as duas se beijaram na frente do mundo e causaram muito burburinho. Bom, Kylie e Stassie recriaram esse momento e se beijaram em um vídeo do Instagram Stories.

Com o Halloween chegando, mal podemos esperar para ver o que Stormi e Kylie vão usar para o feriado.