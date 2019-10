O maquiador de Kim Kardashian, Mario Devadivanovic, se abriu sobre a relação com a estrela de Keeping Up With The Kardashians. Em trecho do E! True Hollywood Story, Mario admitiu que já foi pressionado a parar de trabalhar com Kim.

A história do makeup artist com Kim começou em 2008, muito antes do lançamento do império da KKW Beauty. E enquanto o guru da beleza adora o fato da amiga ter se tornado uma empresária das makes, muitos tentaram deter sua colaboração com ela.

"O mundo elitista, eles olhavam para essas pessoas como estrelas de reality show. Eu tinha um agente que me mandou parar de trabalhar com ela", disse ele no programa.

"Ele disse que, 'Ela nunca terá sucesso. E você vai fracassar junto com ela e perder sua carreira inteira", recordou ele. "Mas, eu sabia em meu coração que isso não era verdade".