Stormi Webster, que usou look combinando com o da mãe, fez sua estreia no tapete vermelho! Nessa terça-feira, 27, Stormi surgiu ao lado de seus pais Kylie Jenner e Travis Scott, na première do documentário do rapper para Netflix, Mom I Can Fly.

Vestida com look de estampa de camuflagem e com tênis brancos, a pequena de 1 ano posou para os fotógrafos e pareceu, compreensivamente assustada, no colo de sua famosa mãe.

Kylie usou um vestido branco glamoroso e salto alto, complementado com um rabo de cavalo retrô e muitos diamantes. Já Travis optou por um terno marrom. O casal de longa data não se intimidou em trocar beijos e abraços no red carpet.