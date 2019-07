Kylie Jenner, que é a segunda celebridade mais bem paga do mundo, se abriu sobre sua relação com Jordyn Woods em primeira prévia da nova temporada de Keeping Up With the Kardashians. Em conversa com Khloe Kardashian, Kylie contou se sente falta da ex-BFF.

Enquanto tomam vinho em Napa Valley, a dona da Kylie Cosmetics diz calmamente: "Acho que toda essa situação com Jordyn precisava acontecer por uma razão. Pra mim, pra você, para todos". Para Kylie, a "razão" é bem pessoal e parece que tem muito mais a ver com ela do que com a ex-amiga.

"Jordyn era meu cobertor de segurança. Ela vivia comigo. Nós fazíamos tudo juntas. Eu sentia, 'Oh, eu tenho Jordyn. Eu não preciso de mais ninguém'", desabafou ela.