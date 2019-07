Tal mãe, tal filha!

Parece que Kylie Jenner tem uma mini cópia dela em suas mãos. A estrela de Keeping Up With the Kardashians usou sua conta no Instagram durante esse sábado, 29, para mostrar o look dela e de Stormi Webster. As duas usaram um vestido combinando que era inteiro laranja e preto. Enquanto Stormi usou um tênis branco para o look, a Jenner saiu de casa com um salto alto.

Em outra foto publicada pela fundadora da Kylie Cosmetics com Stormi, ela disse na legenda: "Minha melhor amiga". O post acabou arrancando comentários fofos da família. "Vocês são tão perfeitas", disse Khloe Kardashian.

Essa não é a primeira vez que a mãe e a filha usaram roupas que combinavam. No começo do ano, as duas viajaram juntas e apareceram com um maiô verde neon. Como não amar?