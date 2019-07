Khloe Kardashian, que comemorou seu aniversário na passada em alto estilo , não falou muito nas redes sociais sobre o que achou da entrevista de Jordyn Woods sobre a traição com Tristan Thompson, mas no episódio de Keeping Up With the Kardashians que foi ao ar no último domingo, 30, nos Estados Unidos, Khloé explodiu ao assistir a entrevista!

"Essa porr*, eu estou cansada dessa porr*. Essas vadi*s acham que podem sair por ai fodendo nossos homens! Mãe, elas vão tentar fod*r seu homem em um segundo!", explodiu Khloé durante um jantar com a família.

Mais tarde, durante um FaceTime com Savas, melhor amigos de Tristan, ele chegou a dizer que o jogador estava se sentindo sozinho e que não lembrava do que tinha acontecido na noite da traição. Então, a estrela de KUWTK respondeu: "Tristan! Fod*-se, se você pode me ouviir. Fod*-se! Mentiroso! Os dois admitiram para mim. Os dois. Não minta para mim".