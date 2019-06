Khloe Kardashian, que se envolveu com briga de Kourtney e Kendall, ainda está se recuperando de todo o drama de traição de Tristan Thompson com Jordyn Woods. Em trecho do episódio de Keeping Up With the Kardashians, Khloé pira ao saber de todo o escândalo.

O vídeo mostra Khloé lendo uma mensagem do ex após os eventos chocantes entre ele e a BFF de Kylie Jenner. "Tristan me escreveu de novo. 'Você merece um dia no spa'. Cala a porr@ da sua boca!", disse a estrela.

Enquanto isso, Kylie parece um pouco simpática com Jordyn e diz à Kim: "Apenas olhei nos olhos dela, ela realmente está passando por isso".

"Minha família está destruída!", Khloé grita. "Eu não sou apenas um programa de TV. Tipo, essa é minha vida".

Khloé também ganha apoio de sua amiga Kimora Lee Simmons através do FaceTime, que diz, "Você não pode permitir esse tipo de desrespeito".