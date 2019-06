Khloe Kardashian, que lançou coleção de make com Malika no Brasil, decidiu se pronunciar sobre polêmica nesta quarta-feira, 12. Através do Instagram Stories, Khloé disse sua verdade após Tristan Thompson ser acusado de trair sua ex-namorada grávida, Jordan Craig, com a estrela de Keeping Up With the Kardashians.

Nessa terça-feira, 11, vários veículos publicaram que Jordan teve "complicações" durante a gravidez do primeiro filho com Tristan após estresse devido aos rumores de que o jogador da NBA tinha traído-a com Khloé.

A estrela já negou as alegações no passado, mas decidiu esclarecer o escândalo mais uma vez. "Estou desapontada por sentir que preciso postar isso, mas... eu preciso dizer minha verdade. Entenda como desejar", disse ela.

"Minha verdade é: eu conheci Tristan porque ELE ESCOLHEU ir em um encontro às cegas comigo. Um amigo em comum marcou isso pra gente. Após alguns encontros, Tristan me disse que ele tinha uma ex que estava grávida. Obviamente, eu estava relutante sobre nós continuarmos saindo ou começar um relacionamento".