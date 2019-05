No fim do ano passado, Khloé, Tristan e True comemoraram o Halloween e o Dia de Ação de Graças juntos com seus amigos em Cleveland. Ele não estava com a Kardashian e sua filha no Natal. Elas comemoraram o feriado em Los Angeles com a família dela. Uma fonte disse para o E! News que Tristan não tinha "muita flexibilidade" em sua agenda. Alguns dias depois, os dois se juntaram novamente para o Ano Novo.

Mas as coisas desmoronaram em fevereiro. Khloé e Tristan terminaram após algumas acusações de que ele e Jordyn Woods, a melhor amiga de Kylie Jenner, ficaram em uma festa. A família Kardashian-Jenner imadiatamente cortou as relações com Jordyn.