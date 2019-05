Kourtney Kardashian e a mãe Kris Jenner acabam se ser imortalizadas! Após Khloé Kardahsian, Kourtney e Kris ganharam suas estátuas de cera no museu Madame Tussauds, em Nova York, nesta quinta-feira, 9.

A momager de Keeping Up With the Kardashians postou fotos das estátuas no Instagram. Ela surge sentada em uma cadeira de diretora enquanto a filha está ao em pé ao seu lado. Kris apareceu com o mesmo look que sua versão em cera, um blazer de paetê com calça preta e scarpins.

A estátua de Kourt usa a mesma roupa que ela exibiu no CFDA Fashion Awards 2018, em junho—um conjunto de calça e blazer com cristais de Christian Siriano. Em novembro ela revelou que estavam tirando suas medidas para a novidade no Madame Tussauds.