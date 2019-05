Em um trecho divulgado do novo episódio de Keeping Up With the Kardashians, Kris Jenner documenta a sua participação no clipe Thank U, Next, de Ariana Grande.

"É o dia da gravação e eu estou muito animada para estrear meu primeiro clipe da Ariana Grande", disse Kris.

E parece que a cantora de 7 Rings também ficou tão animada quanto Kris! Ao ver a Jenner no trailer, Ariana lhe dá um grande abraço e até revela que está usando um lip kit da Kylie Cosmetics para o clipe. De acordo com Grande, ela "começou a chorar" quando ganhou uma caixa com os lip kits.