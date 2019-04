"Meus finais de semana são gastos com meus filhos enquanto eu leio e estudo. Eu trabalho o dia todo, coloco as crianças na cama e passo as noites estudando. Há vezes que eu me sinto sobrecarregada e que não serei capaz de fazer tudo, mas eu me apoio nas pessoas que estão do meu lado", disse ela. "Eu mudei meu número no último ano e desconectei de todos porque que eu tenho esse comprometimento restrito de seguir um sonho meu. Nunca é tarde para seguir seus sonhos".

"Eu quero agradecer Van Jones por acreditar em mim e me apresentar à Jessica Jackson. Jessica ao lado de Erin Haney tem sido minhas mentoras e eu sou eternamente grata a elas por me incentivarem tanto, acreditarem em mim e me apoiarem nessa jornada. Nessa semana eu tenho que entregar um grande ensaio sobre negligência. Me desejem sorte", revelou a estrela.