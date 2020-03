A nova temporada de Drag Me as a Queen vai demorar mais um pouquinho para ir pro ar. Por conta da pandemia de coronavírus, as gravações de Drag Me as a Queen Celebridades, que começariam em abril, foram adiadas no momento pela produtora Movioca.

Pensando na saúde de todas as pessoas envolvidas em uma produção grandiosa como Drag Me, a decisão foi tomada pela produtora para garantir não só a segurança de toda a equipe que trabalha na produção da série, mas também para evitar o contágio de qualquer pessoa que poderia ter contato com os mesmos.

Em entrevista ao E!, Ikaro, Penelope Jean e Rita Von Hunty se pronunciaram sobre o assunto.