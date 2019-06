View this post on Instagram

As vezes, mesmo de capa, a gente é atingida🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️ E tudo certo, levanta se, sacode a poeira e abre a capa de novo pra proteger os pintinhos. Porque eu ate tenho capa,mas eles nao. Acho importante mostrar q toda “Mulher Maravilha” tambem sangra, sofre e cai. Acho importante porque somos muitas🦹🏼‍♀️🦹🏿‍♀️🦹🏽‍♀️🦹🏻‍♀️ e criar cumplicidade nos une no que temos de melhor, a humanidade💚♻️. Segunda feira que vem, as 22h, voces verao mais um pouquinho de mim numa outra versao, a de fragil e a de DIVA. Faço uma participaçao no DRAG ME AS QUEEN, sera o ultimo episodio da temporada e como sempre, caprichei. Ao lado das icônicas @rita_von_hunty @penelopyjean @ikarokadoshi damos um show de sororidade, humor e cores! Ja nao bastasse meu orgulho do @eonlinebrasil por causa da coragem de me convidar pra ter um programa, ainda tem esse programa inclusivo e q empodera as mulheres as quais o mundo nao venera. Nao da pra perder gente, serio! E o resto, é o resto. #confiança #segurança #fragilidade #força #misturatudo #ubuntu😎 #amordemae❤️ #gratidao🙏🏼🙏🏼🙏🏼#responsabilidadeEmocional #diva #dragqueen #instadragqueen