E sobre as conquistas que Fluvia em sua carreira e o impacto positivo na comunidade plus size, ela revelou: "Muitas vezes eu não reflito muito sobre isso, gosto da coisa do 'só ir' e não pensar muito a respeito dos detalhes. Nesse fim de semana eu fui em um evento e sempre que tenho contato com o público eu sinto o impacto do meu trabalho na cabeça das pessoas. É uma coisa muito importante saber que seu trabalho tem um impacto positivo na vida das pessoas. É gratificante, para dizer no mínimo".

A segunda temporada de Beleza GG chega no E! em 2020 e a modelo já tem grandes expectativas. "Eu tô super animada. O sucesso foi uma coisa estrondosa. Eu não esperava que ia alcançar esse público tão forte. Além de tudo, foi um baita sucesso na América Latina, fomos fazer uma semana de mídia na Cidade do México, foi incrível. É maravilhoso receber o feedback do público, graças às redes sociais".

"Após a primeira temporada a gente recebeu a opinião do público sobre curiosidades, o que as pessoas mais queriam ver, o que elas ficaram confusas, o que foi inspirador. E agora temos chance de expor isso na segunda temporada", finalizou ela.

Veja abaixo as lindas fotos do editorial de Fluvia para sua linha de moda praia: