Essa imagem, não representa só a Mayara Russi na passarela do SPFW, representa a FORÇA. Mas pq força? Pq a 15 anos atrás, quando comecei, o mercado não tinha absolutamente NADA que nós, mulheres gordas, nos encaixávamos. Foram anos de PERSISTÊNCIA E CORAGEM, lutando não só para ter a minha independência financeira, lutando também por uma causa que eu agarrei com todas as minhas forças. Não tem apologia à obesidade, tem apologia ao amor, a nossa LIBERDADE, a força da MULHER, aquela mulher que corre atrás, que tá sempre pensando em tudo, que faz mil coisas no mesmo dia, que trabalha, que chega em casa e cuida dos filhos, da casa, faz comida e ainda assim, tem sempre alguém para fazê-la se sentir sem valor. Então, quero fazer um pedido pra vcs: A minha carreira de modelo, não vai durar pra sempre, portanto, quem realmente for entrar no mercado, entre com FORÇA, valorize a sua história e não deixem que ninguém, por dinheiro algum, te diminua. Eu lá atrás, tava preparando o mercado sem saber onde tudo iria chegar, mas hoje, sei que onde chegamos hj, não foi só por mérito meu, mas podem ter certeza que tudo que passei e enfrentei até hoje, contribuiu para a visão das pessoas e profissionais mudar pelo menos um pouco. Gratidão a @freefree.xx que me proporcionou o desfile mais incrível da minha vida, pq foi além da moda, FOI AMOR E EMPATIA. Uma causa social que engloba a força da mulher junto com a diversidade não poderia ser mais a minha cara no SPFW. Gratidão ❤️ #spfwn48 #clubefreefree #rockmgt