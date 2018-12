Kevin Spacey revive papel de House of Cards em vídeo estranho

Kevin Spacey compartilhou um vídeo bizarro dele mesmo interpretando Frank Underwood através do Youtube durante a véspera do Natal. No vídeo, que é intitulado "Let Me Be Frank" (um trocadilho com o nome do personagem e a frase "me deixe ser franco"), o ator revive Frank e aponta que os fãs nunca viram ele morrer.

Alguns internautas acreditam que Spacey esteja usando o vídeo para persuadir o público a acreditar na inocência dele e na determinação do ator em continuar sua carreira, apesar das acusações de abuso sexual, que ele nega. Ele faz algumas referências ao seu "afastamento" do show e promete que "em breve você saberá a verdade". Não ficou claro se ele está falando sobre a demissão ou sobre as acusações.

Em certo ponto, ele olha para a câmera e diz: "Nós não acabamos, não importa o que qualquer pessoa diga. Além disso, eu sei o que você quer, você me quer de volta. É claro, alguns acreditaram em tudo e só estão esperando para ouvir eu me confessar. Eles estão morrendo para eu declarar que tudo é verdade e que eu tive o que eu mereço".