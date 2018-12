Kylie Jenner entra na lista da Forbes das celebridades mais ricas dos Estados Unidos

Kylie Jenner, que usou look na vibe de Toxic, de Britney Spears, tem apenas 21 anos e já conhece o gosto do poder. Kylie acaba de entrar na lista da Forbes das celebridades mais ricas dos Estados Unidos!

A estrela de Keeping Up With the Kardashians, do E!, ficou em quinto lugar com uma fortuna de US$900 e está no caminho para ser a mais jovem bilionária das história. Ela detém 100% da Kylie Cosmetics, sua marca de maquiagens.

Liderando a lista do top 5 está George Lucas, com patrimônio líquido de US$5,4 bilhões, seguido por Steven Spielberg, com US$ 3,7 bilhões, Oprah Winfrey, com US$2,8 bilhões e Michael Jordan com US$1,7 bilhão.

Assim como Kylie, Jay-Z também tem um total de US$900 milhões, com David Coperfield vindo logo atrás, com US$875 milhões. Em oitavo está Diddy, com US$825 milhões.