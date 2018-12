Cardi B passa por cima de cones ao tentar dirigir no quadro Karaokê no Carro

Cardi B ama carros de luxo e tirar fotos com eles, mas ela, provavelmente, não é a melhor em dirigi-los! Na última segunda-feira, 17, James Corden divulgou em seu The Late Late Show um hilário episódio de Carpool Karaoke, que mostra Cardi tentando dirigir o seu automóvel. OMG!

No vídeo é possível ver a dona do hit I Like It, que tem recebido declarações de Offset para retomar o casamento, dirigindo em um estacionamento. No entanto, ela passa por cima de cones, bandeiras de sinalização e até mesmo bate em uma das câmeras do programa.

Isso fez com que o apresentador desistisse de ajuda-la no volante e voltasse a cantar com elas seus maiores hits. Eles começaram com Bodak Yellow, antes de fazerem alguns ASMR, que nada mais são que vozes relaxantes para a mente.