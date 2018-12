Miley Cyrus faz lindo cover de No Tears Left To Cry, de Ariana Grande

Miley, então, se uniu a Mark Ronson, seu colaborador em Nothing Breaks Like a Heart e Happy Xmas (War Is Over) para cantar No Tears Left To Cry, no BBC Radio 1 Live Lounge. Ao contrário da versão original de Ariana, sua apresentação foi menos animada e um pouco mais emotiva.

"Eu amo essa música", escreveu Ronson no Twitter, nesta terça-feira, 18. "E eu adorei fazer o cover. Obrigado".

Vale lembrar que Miley e Ariana já compartilharam os vocais algumas vezes, como há três anos, quando elas se uniram para cantar "Don't Dream It's Over", como parte da série "Happy Hippy Presents"; e no ano passado, quando elas se apresentaram juntas no One Love Manchester.