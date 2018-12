Lollapalooza divulga atrações de 2019 separadas por dia

View this post on Instagram

Chegou a hora, o Lolla Day tá liberado!!! Confira quando suas bandas favoritas vão tocar e garanta já o seu ingresso. E pode comemorar, além de @kingsofleon, @leticialetrux também está confirmada no nosso lineup. 🎉🎉🎉 Agora escolha quando ir, compre seu Lolla Day, Lolla Pass ou Lolla Lounge para uma experiência completa e partiu #LollaBR 2019! E aproveite, o benefício de Entrada Social também vale para o Lolla Day. Doe R$ 30 para o Criança Esperança e ganhe 45% de desconto. Para o Lolla Pass a doação é de R$ 40. Confira as condições no nosso site. E tem mais: clientes dos Cartões Bradesco, BradesCard e next contam com 15% de desconto para compras feitas em 2018, e ainda podem parcelar o Lolla Day em até 3x sem juros no cartão de crédito e em até 5x vezes sem juros para a compra do Lolla Pass. Em 2019 o desconto será de 10%. Consulte as condições no site e garanta já o seu lugar no Lollapalooza Brasil.