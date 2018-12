Como a reabilitação levou Demi Lovato a uma história de amor

Então, quando sua recaída a levou a uma overdose no final de julho, em sua mansão em Hollywood Hills, na Califórnia, ela foi aberta com os fãs.

"O que eu aprendi é que esta doença não é algo que desaparece ou enfraquece com o tempo. É algo que eu devo continuar superando e eu ainda não fiz", escreveu ela, em uma mensagem no Instagram, semanas depois do ocorrido. "Agora preciso de tempo para me curar e concentrar na minha sobriedade e caminho para a recuperação", acrescentou a estrela, que recebia tratamento no Centro Médico Cedars-Sinai, em LA. "O amor que vocês me mostraram nunca será esquecido e estou ansiosa para dizer que eu venci essa batalha. Eu vou continuar lutando".

E agora Demi tem se apoiado em uma pessoa especial. O crescente vínculo entre ela e Henry Levy, de 27 anos, se tornou um romance, evidenciado pelo beijo dos dois, na noite do último sábado, 8, do lado de fora do restaurante Nobu.

"Demi gosta de passar tempo com Henry porque ele é muito favorável à sua sobriedade", explicou uma fonte ao E! News. "Eles têm uma conexão profunda, porque ele também lutou e está sóbrio. Ela se sente segura com ele e como ela pode ser ela mesma".